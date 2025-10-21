Сенат США рассмотрит антироссийские санкции, когда захочет Трамп

Республиканское большинство в Сенате США готово вынести на голосование законопроект об ужесточении санкций против России по сигналу президента Дональда Трампа. Об этом заявил лидер республиканцев Джон Тьюн в ходе брифинга.

Влиятельный сенатор от штата Южная Дакота уточнил, что голосование по данному вопросу будет проведено, когда Белый дом сочтёт этот шаг полезным для переговорного процесса. Тьюн подчеркнул, что предлагаемые меры должны способствовать достижению договорённостей по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, республиканцы рассматривают санкционное давление как инструмент для создания предпосылок к возобновлению мирных переговоров с участием всех заинтересованных сторон.

Ранее сообщалось, что ЕС совместно с Киевом разработали план из 12 пунктов для урегулирования конфликта на Украине. Помимо предоставление стране безопасности и возможности вступления в ЕС, план предполагает, что с России постепенно снимут санкции, если она будет выполнять условия соглашения.