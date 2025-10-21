Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
21 октября, 19:44

В МИД РФ назвали фейком публикации «Эха Кавказа»* о разговоре Захаровой с Пипией

Обложка © Life.ru

Министерство иностранных дел России опровергло публикацию на портале «Эхо Кавказа»*, где утверждалось, что представитель ведомства Мария Захарова вела переговоры с лидером грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамукой Пипией. Об этом говорится в Telegram-канале МИД.

«Это ложь и фейк: ничего подобного не было. Пользуясь случаем, хотели бы акцентировать ряд принципиальных, на наш взгляд, моментов, касающихся российских подходов к указанному формату, которые мы неоднократно озвучивали. В частности, Россия и её абхазские и югоосетинские союзники последовательно выступают в поддержку Международных дискуссий, поддержания под их эгидой постоянного взаимоуважительного диалога», — говорится в заявлении.

Кроме того, в МИД отметили, что этот формат остаётся единственной площадкой, где обсуждаются вопросы восстановления отношений между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. При этом Россия и её партнёры выступают за перенос заседаний из Женевы в другое государство, которое сможет гарантировать нейтралитет. Такое предложение, пояснили в министерстве, связано с тем, что Швейцария фактически отказалась от своей нейтральной линии и присоединилась к антироссийскому курсу.

Захарова назвала инфобалаганом ситуацию со «встречей» Лаврова и Рубио
А ранее МИД РФ назвал фейком публикации ряда украинских СМИ о «похищенных украинских детях». Данные новости призваны отвлечь внимание от неудач украинского руководства в зоне СВО. Речь идёт о публикациях, связанных с мероприятием, прошедшим 23 сентября в Нью-Йорке при участии главаря киевского режима Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Марка Карни. Издания, включая The Globe and Mail, приводили цитаты с утверждениями о «десятках тысяч детей», якобы вывезенных Россией.

* Включено Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов, заблокировано на территории России.

BannerImage
Тимур Хингеев
