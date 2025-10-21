Россия направила Соединённым Штатам неофициальную ноту, в которой изложила свои прежние условия для заключения мирного соглашения с Украиной. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Один из источников сообщил, что в документе, известном в дипломатических кругах как «non-paper» (неофициальный дипломатический меморандум), российская сторона якобы заявила о своём требовании установления контроля над всей территорией Донбасса.

По мнению авторов материала, данная позиция фактически противоречит подходу, который ранее озвучивал американский президент Дональд Трамп, предлагавший зафиксировать линию соприкосновения на текущих позициях.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский вновь выступил с инициативой перемирия на передовой, подчеркнув необходимость дальнейших переговоров о мире. По его словам, эта стратегия была согласована с президентом США Дональдом Трампом, и стороны намерены организовать диалог, опираясь на текущую линию фронта.