Volkswagen собирается приостановить выпуск двух моделей авто

Производство популярных моделей Golf и Tiguan германского автоконцерна Volkswagen может быть временно приостановлено. Об этом сообщило издание Bild, ссылаясь на источники в кругах поставщиков. Причиной называется нехватка полупроводников, вызванная международным спором.

Согласно информации издания, трудности с поставками возникли из-за ситуации вокруг производителя микросхем Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech. Нидерландские власти взяли Nexperia под контроль, что, по мнению Bild, произошло «под давлением США». В ответ Китай ввёл ограничения на экспорт деталей, из-за чего производство чипов на заводах Nexperia было частично остановлено.

«Автопроизводитель Volkswagen готовится приостановить выпуск нескольких важных моделей. Причиной этого стали проблемы с поставками полупроводников», — говорится в сообщении.

Предполагается, что имеющихся у Volkswagen запасов материалов хватит для поддержания производства до конца текущей недели. Однако, в случае продолжения проблем с поставками, выпуск Golf и Tiguan на главном заводе в Вольфсбурге будет остановлен.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Камея» о признании банкротом имущества немецкого автомобильного концерна Volkswagen на российской территории. В реестр кредиторов включена задолженность Volkswagen в размере 16,9 миллиарда рублей, возникшая после расторжения контракта на поставку дизельных двигателей для нижегородского автозавода ГАЗ в 2017 году. Процедура конкурсного производства продлится полгода, а конкурсным управляющим назначен Андрей Столяров из Союза арбитражных управляющих «Созидание». Права требования к Volkswagen перешли «Камее» от ООО «Автомобильный завод «НАЗ» (бывший ГАЗ).