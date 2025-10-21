Сектор Газа
21 октября, 20:32

Власти Египта опровергли сообщения об угрозе обрушения гробницы Тутанхамона

Обложка © Wikipedia / Benjamín Núñez González

Министерство туризма и по делам древностей Египта опровергло информацию о том, что гробнице фараона Тутанхамона вблизи Луксора угрожает обрушение. Состояние гробницы оценивается как хорошее, сообщили в ведомстве.

«Генеральный секретарь Верховного совета Египта по делам древностей Мухаммед Исмаил подтверждает, что распространяемая в ряде зарубежных СМИ информация о риске обрушения гробницы Тутанхамона не соответствует действительности», — заявил в распространённом пресс-релизе генеральный секретарь Верховного совета Египта по делам древностей Мухаммед Исмаил.

В министерстве добавили, что власти Египта регулярно проводят проверки состояния гробницы совместно со специалистами из американского Института сохранения предметов искусства Гетти. Последние исследования показали, что опасности обрушения или разрушения настенных фресок в настоящий момент нет.

Ранее сообщалось, что древняя гробница Тутанхамона в Египте, возраст которой превышает 3300 лет, находится под угрозой обрушения. Об этом писали в Daily Mail, ссылаясь на результаты научных исследований. Учёные отмечали повышенную влажность, вызванную изменениями в окружающей среде, что приводит к образованию трещин в стенах захоронения и способствует развитию плесени, разрушающей древние росписи. Профессор Саид Хемада подчёркивал, что гробница может не выдержать испытание временем и разрушиться, если не будут приняты необходимые меры по её сохранению.

