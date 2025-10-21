Сектор Газа
21 октября, 20:20

Генсек НАТО Рютте встретится с Трампом в Вашингтоне

Обложка © Flickr / The White House

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 21–22 октября посетит Вашингтон. Основной целью визита станут переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«21-22 октября 2025 года Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон. Генеральный секретарь встретится с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Встреча с представителями СМИ не запланирована», — говорится в заявлении.

А ранее лидер Соединённых Штатов Трамп заявил, что в ближайшем будущем поможет урегулировать девятый конфликт за время его пребывания на посту президента. Не исключено, что речь идёт о боевых действиях на Украине. Ранее под «девятым конфликтом» республиканец подразумевал именно украинский.

