Лингвист раскрыл, можно ли выучить язык после 60 и в чём преимущества возраста

Поколение 60+ не так часто стремится осваивать новые языки, как молодое, и в этом есть свои причины. Об этом Life.ru рассказал лингвист, доктор филологических наук, профессор-исследователь НИУ ВШЭ Максим Кронгауз.

«Всё зависит от желания человека. Если у него есть искреннее и острое желание учиться, то любые границы возраста начинают казаться менее значительными. В таком случае, невозможного практически ничего нет, и совершенно реально освоить новый язык, а порой и несколько сразу, независимо от возрастных рамок», — уверен эксперт.

По мнению специалиста, по мере взросления процесс изучения языка усложняется, и особенно легко это даётся именно в юности и детстве. Это связано с высокой пластичностью мозга и отсутствием загруженности уже сформировавшихся нейронных связей, что значительно облегчает усвоение новых знаний. В молодом возрасте учить язык легче, и это является очевидным преимуществом. Однако, важно подчеркнуть, что многое зависит ещё и от индивидуальных особенностей: памяти, уровня сосредоточенности, мотивации и методов обучения.

«Кроме возрастных факторов, большое значение имеют психологический настрой, наличие времени, условий для практики и поддержки окружающих. Также важна степень мотивации: человек, которому действительно интересно и необходимо овладеть новым языком, найдет способы и сделает это, вне зависимости от возраста», — уверен лингвист.

У пожилых людей есть определённые сложности, связанные с возрастом, утратой некоторых когнитивных функций, но при этом у них зачастую лучше развиты навыки концентрации, терпение и жизненная мудрость, что может стать дополнительным преимуществом при обучении. Многие зрелые люди успешно осваивают новые языки, участвуют в языковых клубах, используют современные мультимедийные ресурсы и создают благоприятную среду для практики.

Старшее поколение вполне имеет все шансы на успех, если у них есть желание и соответствующие условия. И возраст не должен быть ограничивающим фактором — важнее мотивация, поддержка и терпение. Мир становится всё более открытым и доступным, и освоение новых языков может стать не только полезным, но и увлекательным занятием, приносящим радость и расширяющим горизонты.

