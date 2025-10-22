Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о проблемах миграции и её влиянии на облик немецких городов вызвало волну критики и стало причиной сравнений с нацистским министром пропаганды Йозефом Геббельсом. Об этом сообщает ряд немецких СМИ и отдельные представители нацменьшинств.

Недовольство вызвали слова Мерца о том, что правительство ФРГ работает над исправлением ситуации в миграционной сфере, но, по его мнению, сохраняется проблема миграции в «облике (немецких) городов». На просьбу пояснить свою позицию, канцлер предложил обратиться к своим дочерям, намекая на их понимание вопроса.

«В этой стране нас, дочерей, около 40 миллионов. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы о нашей безопасности заботились, но мы совершенно не хотим, чтобы нас использовали в качестве предлога или оправдания для заявлений, которые, в конечном счёте, были просто дискриминационными, расистскими и глубоко оскорбительными», — раскритиковала высказывания Мерца в Instagram* активистка Луиза Нойбауэр.

Вскоре после этого Нойбауэр объявила о спонтанной акции протеста перед центральным офисом партии ХДС в Берлине. Также запланирована акция «Феминистский митинг: мы — дочери». Движение Fridays for Future намерено провести протест у штаб-квартиры ХДС в Киле. Ранее митинг под лозунгом «Брандмауэр вверх! Облик городов — это мы» уже прошёл в Берлине.

Известный в Германии исламист Джо Ададе Боатенг также не остался в стороне, опубликовав видеообращение в сети Х. В нём Боатенг предположил, что канцлеру, вероятно, не нравится «слишком много видимого ислама» в городах Германии, и провёл параллель между Мерцем и Йозефом Геббельсом. Боатенг был одним из организаторов демонстрации в Гамбурге в 2024 году, собравшей около тысячи мусульман, выступавших за создание халифата.

Ранее сообщалось, что после встречи главаря киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом канцлер Германии Фридрих Мерц изменил тон своей риторики в отношении украинского конфликта. Аналитик Золтан Кошкович заметил, что Мерц отказался от воинственных заявлений и призывов к поставкам оружия, начав говорить о необходимости мирного урегулирования. Это произошло на фоне заявления бывшего комика об усталости от немецкого давления.