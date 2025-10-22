Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейский союз должен предпринять все меры для проведения переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, это поспособствует прекращению боевых действий на Украине.

«Если ЕС действительно хочет быстрого мира на Украине, во что я не верю, он должен сделать всё возможное, чтобы встреча Трампа и Путина состоялась в Будапеште без препятствий и как можно скорее. Как можно более быстрая встреча Трампа и Путина в Будапеште, без каких-либо препятствий и при полной поддержке ЕС, — таково моё официальное мнение», — написал он в соцсетях.

По мнению Фицо, в настоящее время Брюссель демонстрирует действия, препятствующие встрече лидеров, хотя конкретная дата переговоров ещё не согласована. Словацкий премьер также подчеркнул, что Евросоюз, по его наблюдению, превратился в «военный кабинет», где большинство государств-членов поддерживает продолжающийся конфликт.

«В то же время парадоксально, но типично для бессильной внешней политики ЕС, что некоторые лидеры ЕС уже давят на саммит в Будапеште, так же как и на присутствие украинского президента. На словацком языке это называется «бросать вилы в возможное соглашение», — отметил премьер.

А ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа стремится к установлению «железного занавеса» против России, игнорируя при этом нейтралитет других стран и их право на самостоятельную политику. По словам Вучича, Сербия столкнётся с ещё большим давлением в связи с проводимой ею политикой, а единственными, кто действительно доволен действиями страны, являются её собственные граждане.