ЦСКА вышел из группы Кубка России по футболу с первого места, обыграв «Акрон»

В шестом туре группового этапа Кубка России футболисты ЦСКА обыграли «Акрон» из Тольятти со счётом 3:2. Поединок состоялся в Москве.

По итогам группового этапа в группе D с участием ЦСКА, «Акрона», «Локомотива» и «Балтики» первое место занял ЦСКА с 13 очками. «Акрон» с 5 очками расположился на четвёртой позиции». ЦСКА 25 октября сыграет с «Крыльями Советов» на домашнем поле, а на следующий день «Акрон» примет «Локомотив» в рамках чемпионата России.

Ранее колумбийский форвард «Зенита» Матео Кассьерра получил травму икроножной мышцы в матче с «Сочи» (3:0) в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги. После обследования было установлено, что форварду потребуется около четырёх недель для восстановления. В пресс-службе клуба сообщили, что сроки возвращения футболиста зависят от его динамики восстановления. В нынешнем сезоне Кассьерра провел 14 матчей и забил семь голов.