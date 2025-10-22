ПСЖ разгромил «Байер» в матче Лиги чемпионов

В матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» на выезде разгромил немецкий «Байер» со счётом 7:2. Победу ПСЖ оформили голы Уильяма Пачо (7-я минута), Дезире Дуэ (41, 45+3), Хвича Кварацхелия (44), Нуну Мендеша (50), Усмана Дембеле (66) и Витиньи (90). У «Байера» дублем отметился Алеш Гарсия (38, 54). Игра также запомнилась удалениями: на 31-й минуте покинул поле Роберт Андрих («Байер»), а на 37-й минуте — Илья Забарный (ПСЖ).

Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ впервые завоевал трофей, разгромив в финале сезона-2024/25 «Интер» со счётом 5:0. В составе чемпионов — российский вратарь Матвей Сафонов, который в матче с «Байером» находился в запасе.

ПСЖ одержал третью победу подряд в Лиге чемпионов и возглавляет таблицу с 9 очками после трёх туров. Путь к лидерству: разгром «Аталанты» (4:0) дома и победа над «Барселоной» (2:1) в гостях. «Байер» в первом матче на выезде сыграл вничью с датским «Копенгагеном» (2:2), а затем поделил очки с нидерландским ПСВ (1:1). В следующем туре 4 ноября ПСЖ примет «Баварию», а «Байер» сыграет на выезде с «Бенфикой».

В общем этапе ЛЧ — 36 клубов. Каждый играет 8 матчей (4 дома/4 в гостях). Первая восьмёрка проходит в 1/8 финала, команды с 9-го по 24-е место борются в стыковых матчах. Формат действует с прошлого сезона.

