21 октября, 23:01

План «Ковёр» введён в аэропортах Калуги и Краснодара

Обложка © Life.ru

Временные ограничения ввели в двух аэропортах России. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Краснодар (Пашковский), Калуга (Грабцево) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении. Кроме того отмечается, что меры в воздушной гавани Краснодара введены в дополнение к NOTAM.

Ранее в результате атаки украинского ударного дрона в ДНР четыре мирных жителя получили ранения. Инцидент произошёл на автодороге Светлодарск — Новолуганское. В результате атаки на автомобиль тяжёлые ранения получил мужчина 1980 года рождения, а женщина 1950 года и мужчина 1949 года рождения получили ранения средней степени тяжести. Кроме того, повреждены пять жилых домостроений и автомобиль.

