«Арсенал» разгромил «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

В третьем туре Лиги чемпионов английский «Арсенал» разгромил на своём поле испанский «Атлетико» со счётом 4:0. Голы у «Арсенала» забили: Габриэл Магальяйнс (57-я минута), Габриэл Мартинелли (64) и Виктор Дьёкереш (67, 70).

Одержав третью победу подряд, «Арсенал» набрал 9 очков и занимает третье место в таблице, тогда как «Атлетико» с 3 очками находится на 18-й позиции. В следующем туре 4 ноября «Арсенал» на выезде сыграет с чешской «Славией», «Атлетико» в этот же день примет бельгийский «Юнион».

В других матчах тура: «Барселона» разгромила «Олимпиакос» (6:1), «Манчестер Сити» обыграл «Вильярреал» (2:0), «Боруссия» победила «Копенгаген» (4:2), «Ньюкасл» взял верх над «Бенфикой» (3:0), ПСВ разгромил «Наполи» (6:2), а «Интер» обыграл «Юнион» (4:0).

Ранее французский «Пари Сен-Жермен» на выезде разгромил немецкий «Байер» со счётом 7:2. Победу ПСЖ оформили голы Уильяма Пачо (7-я минута), Дезире Дуэ (41, 45+3), Хвича Кварацхелия (44), Нуну Мендеша (50), Усмана Дембеле (66) и Витиньи (90). У «Байера» дублем отметился Алеш Гарсия (38, 54). Игра также запомнилась удалениями: на 31-й минуте покинул поле Роберт Андрих («Байер»), а на 37-й минуте — Илья Забарный (ПСЖ). В общем этапе ЛЧ — 36 клубов. Каждый играет 8 матчей (4 дома/4 в гостях). Формат действует с прошлого сезона.