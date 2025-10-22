Израиль получил тела двух заложников, убитых в секторе Газа

Израиль через организацию Красный Крест получил два гроба с телами заложников, которые находились в плену боевиков ХАМАС. После передачи тел силам ЦАХАЛ и ИСА, они будут перевезены на военную церемонию с участием главного раввина армии. Об этом говорится в заявлении офиса премьер-министра страны.

«Израиль получил через Красный Крест гробы с останками двух погибших заложников, которые были переданы силам ЦАХАЛ и ИСА в секторе Газа. Оттуда гробы будут перевезены в Израиль, где их примут на военной церемонии в присутствии главного раввина ЦАХАЛ. Затем они будут переданы в Национальный центр судебной медицины Министерства здравоохранения. По завершении процесса идентификации официальное уведомление будет доставлено их семьям. Все семьи заложников были проинформированы об этом, и наши сердца с ними в этот трудный час», — говорится в сообщении.

Канцелярия премьера подчеркнула, что усилия по возвращению оставшихся заложников продолжаются и не прекратятся до полного освобождения всех. Общественность призвали уважать частную жизнь семей и не распространять непроверенные сведения.

А ранее стало известно, что администрация американского президента Дональда Трампа пытается не допустить выхода Израиля из достигнутого соглашения по сектору Газа. Вашингтон опасается, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху может сорвать сделку и возобновить боевые действия против ХАМАС. Чтобы этого не допустить, команда республиканца ведёт срочные переговоры с Тель-Авивом.