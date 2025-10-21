Вэнс заявил, что американских военных в секторе Газа не будет

Соединённые Штаты не будут отправлять военный контингент в сектор Газа. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Американских сил на земле Газы не будет», — констатировал Вэнс во время общения с сотрудниками СМИ в Израиле. Трансляцию мероприятия вели американские телеканалы.