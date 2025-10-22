Руководство Ла Лиги отменило матч «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами

Руководство испанской футбольной лиги (Ла Лига) объявило об отмене матча между «Барселоной» и «Вильярреалом». Игра должна была состояться 20 декабря в Майами, штат Флорида, США.

В официальном заявлении Ла Лига выразила сожаление о том, что этот проект, который рассматривался как уникальная возможность для расширения влияния испанского футбола на международной арене, не сможет быть реализован. Руководство подчеркнуло, что решение было принято после обсуждений с организаторами матча в Майами и связано с «неопределённостью, возникшей в Испании за последние несколько недель».

«Проведение официального матча за пределами страны стало бы решающим шагом на пути к глобальному развитию турнира, укреплению международного присутствия клубов, позиционированию игроков и повышению узнаваемости испанского футбола на таком стратегическом рынке, как США. Проект полностью соответствовал всем федеральным нормам и не нарушал честности соревнований, что подтвердили компетентные учреждения, ответственные за обеспечение соответствия, которые выступили против него по другим причинам», — сказано в пресс-релизе.

Изначально планировалось, что игра станет первым матчем чемпионата Испании, проведённым за пределами страны. Ранее сообщалось, что футболисты испанских клубов выразили протест против проведения матча за рубежом, отказываясь разыгрывать мяч с центра поля в начале игр.

Недавно сборная России по футболу улучшила свои позиции в мировом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), поднявшись с 33-го на 30-е место. В активе российской команды — 1530,95 балла. Лидером мирового рейтинга остаётся сборная Испании (1880,76 очка). Второе место заняла Аргентина, поднявшись с третьей строчки (1872,43), а Франция, напротив, опустилась на третью (1862,71).