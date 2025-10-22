Чехия создаст и передаст Киеву спутник для наблюдения за Землёй

Чехия намерена создать и передать Украине спутник для наблюдения за поверхностью Земли в течение ближайшего года. Об этом сообщает издание Novinky, ссылаясь на заявление министра транспорта Чехии Мартина Купки.

Данный спутник позволит получать информацию о происходящих на поверхности Земли событиях вне зависимости от погодных условий и времени суток. Отмечается, что в настоящее время Украина не располагает подобными технологиями и вынуждена полагаться на данные, получаемые из-за рубежа.

«Мы считаем, что эта миссия поможет Украине укрепить свои возможности в космической области и одновременно поддержит наше сотрудничество в этой сфере», — заявил Купка.

По словам министра, чешские компании, специализирующиеся на создании космических технологий и малых спутников, примут участие в создании спутника для Украины. Аппарат будет оснащён системой радиолокационного сканирования, оптическими и радиационными датчиками, а также системой мониторинга радиочастотного спектра, что обеспечит возможность наблюдения и в сложных погодных условиях, и в ночное время.

Ранее ЕС выделил Украине 178 миллиардов евро в качестве поддержки с начала конфликта, причём 62,3 миллиарда евро из этой суммы были направлены на военные поставки. Представитель ЕС отметил, что общая сумма помощи превысила взносы всех остальных стран-доноров, уточнив, что военные расходы включали в себя транши через Европейский фонд мира. Также было признано, что для Украины необходимо дополнительное финансирование и подчеркнута необходимость в ускорении подготовки к конфискации замороженных российских активов с целью их использования для обслуживания так называемого «репарационного кредита».