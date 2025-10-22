Сектор Газа
Трампу вручили премию «Архитектор мира» от фонда Ричарда Никсона

Обложка © X / nixonfoundation

Американский лидер Дональд Трамп удостоен премии «Архитектор мира», учреждённой Фондом Ричарда Никсона. Это следует из заявления пресс-службы фонда.

Подчёркивается, что республиканец был награждён 21 октября, церемония вручения состоялась в Овальном кабинете Белого дома.

«Внешняя политика президента Трампа «Америка прежде всего» основана на активной личной дипломатии в сочетании с философией мира через силу. Результаты были просто невероятными с точки зрения количества прекращений огня и мирных соглашений, которых он достиг по всему миру», — говорится в сообщении, размещённом на странице фонда в соцсети X.

Напомним, ранее Нобелевский комитет объявил имя лауреата Нобелевской премии мира в этом году. Премию получила Мария Корина Мачадо — венесуэльский оппозиционный политик и противник президента Николаса Мадуро, которая являлась лидером протестов против него. Дональд Трамп не получил премию, хотя ранее многократно говорил о желании добиться этой награды.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Виталий Приходько
