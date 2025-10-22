Сектор Газа
Регион
22 октября, 00:59

На Камчатке за сутки произошло восемь афтершоков магнитудой до 4,8

Обложка © Unsplash / SnapSaga

На Камчатке за прошедшие сутки произошло восемь афтершоков магнитудой до 4,8, один из которых ощущался в населённых пунктах. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.

«За сутки произошло 8 афтершоков магнитудой от 3,6 до 4,8. В населённых пунктах ощущался 1 подземный толчок», — говорится в сообщении. Кроме того, на вулкане Крашенинникова зафиксирован выброс пепла. Осадков на территории населённых пунктов не отмечалось.

В России оценили влияние землетрясений на тоннель между РФ и США

Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1, эпицентр которого располагался в 226 километрах от Петропавловска-Камчатского. Согласно данным сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине 39,8 километра, информация о пострадавших и разрушениях отсутствует. Мониторинг сейсмической обстановки в регионе продолжается.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

