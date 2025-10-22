У восточного побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,3. Об этом проинформировал Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Российской академии наук.

«Время UTC: 21 OCT 2025 23:37:08 (камчатское время 22 октября, 11.37, мск 02.37 — Прим. Life.ru). Координаты: 52.4930, 159.0851. Магнитуда (Ml): 5,3», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале филиала.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в акватории Тихого океана в 71 километре от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 48,7 километра. Согласно предварительной оценке, интенсивность сейсмособытия составила 4 балла по шкале MSK-64. Угрозу цунами не объявляли.

Недавно на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1, эпицентр которого располагался в 226 километрах от Петропавловска-Камчатского. Согласно данным сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине 39,8 километра. Информация о возможных последствиях землетрясения или пострадавших не поступала.