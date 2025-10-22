Опрос: 60% россиян придумывают отмазки, чтобы не встречаться с друзьями

Большинство россиян не всегда находят силы встретиться с друзьями: 60% признались, что иногда остаются дома. Более половины участников опроса сообщили, что хотя бы раз придумывали отговорку, чтобы отменить встречу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сетью ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», которые оказались в распоряжение Life.ru.

Наиболее частые причины — срочные дела, работа, домашние обязанности или плохое самочувствие. При этом 79% респондентов утверждают, что друзья и не догадывались, что отмазка была выдуманной. Что касается отношения к отмазкам: 43% не испытывают неловкости, 40% ощущают лёгкий стыд, а 16% вовсе не переживают на этот счёт. При этом 70% россиян уверены, что способны распознать, когда знакомые ищут повод, чтобы отменить встречу.

Но некоторые ситуации всё же заставляют преодолеть лень: прогулки в хорошую погоду, походы в кино и на концерты, выставки, вечеринки или совместные трапезы за пиццей. Кроме того, каждый третий россиянин хотел бы иметь компанию «для пиццы».

А ранее стало известно, что среди представителей поколения Z всё большую популярность набирает «тихое хобби». Зумеры вяжут, вышивают и даже пекут домашний хлеб, и делают это вовсе не ради лайков. Так они спасаются от тревожности и стараются замедлить бешеный ритм жизни. Особенно популярны «тихие хобби» у девушек.