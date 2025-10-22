В аэропортах Пензы и Пскова ввели ограничениях на полёты
Обложка © Life.ru
В аэропортах Пензы и Пскова введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что временные ограничения были введены в аэропортах Краснодара (Пашковский) и Калуги (Грабцево). В воздушной гавани Краснодара ограничения были введены в дополнение к NOTAM (извещение пилотам). Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.