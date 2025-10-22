Сектор Газа
Регион
22 октября, 01:19

В аэропортах Пензы и Пскова ввели ограничениях на полёты

Обложка © Life.ru

В аэропортах Пензы и Пскова введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

В Киеве и ещё трёх городах Украины прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

Ранее сообщалось, что временные ограничения были введены в аэропортах Краснодара (Пашковский) и Калуги (Грабцево). В воздушной гавани Краснодара ограничения были введены в дополнение к NOTAM (извещение пилотам). Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Антон Голыбин
