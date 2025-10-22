Шесть человек задержаны в результате беспорядков в Ирландии

Полиция задержала шесть человек в ходе беспорядков в Саггарте у центра размещения просителей убежища. Об этом сообщает издание Irish Times со ссылкой на правоохранительные органы.

«Полиция сообщила, что в результате беспорядков были задержаны шесть человек, а один сотрудник полиции получил медицинскую помощь в связи с травмой ноги», — говорится в сообщении.

По информации Irish Times, в протестах участвовало до тысячи человек. Протестующие подожгли полицейский фургон и использовали пиротехнику против полиции.

Ранее сообщалось, что в пригороде Дублина произошли массовые беспорядки возле отеля, где проживают лица, ищущие убежища. Протесты начались после обвинений в адрес мигранта в насилии над ребёнком. В социальных сетях появились кадры горящих полицейских машин. Полиция применила водомёты для разгона толпы. Протесты спровоцировало предъявление обвинений 26-летнему беженцу. Мужчину подозревают в нападении на несовершеннолетнюю девочку в районе отеля Citywest. Рассматривается версия об изнасиловании ребёнка.