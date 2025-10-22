Сектор Газа
22 октября, 01:38

Российская Федерация нарастит выдачу кредитов другим странам до 1,8 трлн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

Объём российских государственных и экспортных кредитов для других стран в 2026–2028 гг. составит 1,8 трлн рублей ($18,5 млрд) — на 14% (в рублях) и 19% (в долларах) больше, чем в прежнем бюджете. Данные приведены в материалах к новому бюджету, пишет газета «Известия».

«Ключевая цель межгосударственных кредитов — поддержка национального экспорта и закрепление позиций российских компаний за рубежом», — уточнил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.

Он отметил, что эти средства в основном направляются на строительство ключевых инфраструктурных и энергетических объектов: АЭС, ГЭС, ТЭС, газопроводов и транспортных узлов. Кредиты в основном предоставляются стратегическим партнёрам РФ — странам ЕАЭС (Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан), а также государствам Азии, Африки и Латинской Америки.

«Основной упор делается на строительстве атомных электростанций и поддержке экспорта высокотехнологичной продукции», — добавил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Ранее стало известно, что план Евросоюза по использованию замороженных российских активов может привести к негативным финансовым последствиям для самих европейцев. Схема несёт не только правовые риски, но и очевидные финансовые проблемы — возврат средств Украиной возможен лишь при условии получения репараций от России, что делает вероятность дефолта практически стопроцентной. Евросоюз обязал страны – члены предоставить Киеву собственные гарантии по кредитам, что фактически перекладывает финансовую ответственность на налогоплательщиков, включая граждан Германии.

