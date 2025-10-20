Сектор Газа
20 октября, 19:14

План ЕС по конфискации активов РФ дорого обойдётся налогоплательщикам Европы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / garmoncheg

План Евросоюза по использованию замороженных российских активов может привести к негативным финансовым последствиям для самих европейцев. К такому выводу пришло немецкое издание Frankfurter Rundschau.

«За так называемыми «репарационными облигациями» скрывается сложная схема, которая в итоге может дорого обойтись немецким налогоплательщикам», — отмечается в материале.

Авторы поясняют, что схема несёт не только правовые риски, но и очевидные финансовые проблемы — возврат средств Украиной возможен лишь при условии получения репараций от России, что делает вероятность дефолта практически стопроцентной. Издание подчёркивает, что Евросоюз обязал страны – члены предоставить Киеву собственные гарантии по кредитам, что фактически перекладывает финансовую ответственность на налогоплательщиков, включая граждан Германии.

После начала специальной военной операции в рамках санкционного давления ЕС и страны G7 заблокировали российские активы на сумму около 300 миллиардов евро, причём большая часть этих средств размещена в европейской клиринговой системе Euroclear.

Политолог призвал сильно не радоваться отказу Парижа от передачи Киеву активов РФ
Ранее Еврокомиссия объявила о намерении до конца года конфисковать замороженные российские государственные активы, чтобы направить эти средства на усиление обороноспособности Украины. При этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил уверенность, что вопрос о предоставлении Киеву кредита из этих средств близок к успешному разрешению. Европейские чиновники также подчёркивают, что в перспективе Украина станет центральным звеном в военном сотрудничестве с Брюсселем, укрепляя своё место в европейской системе безопасности.

Юрий Лысенко
