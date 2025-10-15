Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 08:13

Политолог призвал сильно не радоваться отказу Парижа от передачи Киеву активов РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Не стоит особенно серьёзно относиться к заявлениям Парижа о невозможности изъятия российских активов, поскольку позиция Франции может измениться в любой день. Об этом «Царьграду» сообщил политолог Юрий Светов.

Западу нужно продолжать финансирование Украины, но тратить свои ресурсы неохота — поэтому в фокусе оказываются российские активы. На ближайшем заседании члены ЕС будут искать способы перенаправить эти средства на помощь Киеву, уверен эксперт.

В ответ Россия уже приготовила зеркальные меры: на её балансе — активы недружественных стран почти на триллион долларов в то время, как в ЕС речь идёт о 300 миллиардах.

«Запад провоцирует, чтобы вызвать у нас раздражение, чтобы люди говорили: «Наши деньги забирают, а власть бездействует». Это рассчитано на эмоции, не на действия», — утверждает Светов.

Финансовый аналитик объяснил, почему фон дер Ляйен не подпустят к замороженным активам РФ
Финансовый аналитик объяснил, почему фон дер Ляйен не подпустят к замороженным активам РФ

Ранее в США заявили, что у ЕС заканчиваются деньги на финансирование Украины, но Европа всё ещё может помочь ей, отдав Киеву российские активы. При этом Франция раз за разом высказывается против такого шага.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Франция
  • Украина
  • ЕС
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar