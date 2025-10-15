Политолог призвал сильно не радоваться отказу Парижа от передачи Киеву активов РФ

Не стоит особенно серьёзно относиться к заявлениям Парижа о невозможности изъятия российских активов, поскольку позиция Франции может измениться в любой день. Об этом «Царьграду» сообщил политолог Юрий Светов.

Западу нужно продолжать финансирование Украины, но тратить свои ресурсы неохота — поэтому в фокусе оказываются российские активы. На ближайшем заседании члены ЕС будут искать способы перенаправить эти средства на помощь Киеву, уверен эксперт.

В ответ Россия уже приготовила зеркальные меры: на её балансе — активы недружественных стран почти на триллион долларов в то время, как в ЕС речь идёт о 300 миллиардах.

«Запад провоцирует, чтобы вызвать у нас раздражение, чтобы люди говорили: «Наши деньги забирают, а власть бездействует». Это рассчитано на эмоции, не на действия», — утверждает Светов.