Влетит в копеечку: Россиян предупредили о штрафах за захламлённый балкон

Многие россияне превращают свои балконы в дополнительную кладовку, забывая о том, что это опасно. Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал Life.ru, что захламлённый балкон — это прямой путь к штрафам, а в худшем случае — к уголовной ответственности.

Балкон квартиры не дополнительная кладовка, а часть жилплощади, которая требует ответственного отношения. Хранение ненужных вещей может привести к серьёзным проблемам с законом, начиная от штрафов и заканчивая уголовными делами. Дмитрий Бондарь Общественный деятель, эксперт по ЖКХ

Самая большая опасность, конечно же, пожар. Случайно попавший окурок от соседей сверху может мгновенно воспламенить коробки, старую мебель или одежду. Особенно опасно хранить на балконе горючие жидкости, ведь тогда возрастает риск возгорания. Важно помнить, что на некоторых балконах есть пожарные люки или лестницы для эвакуации. Однако загромождённый балкон полностью блокирует эти пути спасения. Это лишает жильцов шанса быстро выбраться из огня.

Согласно статье 20.4 КоАП РФ, за пренебрежение правилами пожарной безопасности гражданам придётся заплатить штраф в размере 5 000 — 15 000 рублей. Если в результате пострадает чужое имущество или кто-то получит лёгкий либо средний вред здоровью, сумма штрафа подскочит до 40 000 — 50 000 рублей. По статье 168 УК РФ, если захламление балкона спровоцирует пожар с тяжкими последствиями, штраф может достичь 120 000 рублей. Кроме того, виновника могут приговорить к исправительным или обязательным работам, либо лишить свободы на срок до года. Придётся оплатить ущерб пострадавшим и восстановить общедомовое имущество.

«Стоить помнить, что балконные плиты рассчитаны на определённую нагрузку. Постоянная нагрузка, включая остекление, отделку и хранящиеся вещи, не должна превышать 200 килограммов, а общая нагрузка с учётом находящихся на балконе людей ограничена 400 килограммами. Длительное хранение тяжёлой мебели, бытовой техники, банок с заготовками способно постепенно разрушить несущую конструкцию. Это может привести к обрушению балкона», — отметил специалист.

Постановление Госстроя РФ №170, пункты 3.5.8 и 4.2.4, напрямую запрещают загромождать балконы и самовольно их переоборудовать. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы. Статья 7.21 КоАП РФ предусматривает штраф до 1500 рублей для жильцов, до 3000 рублей для должностных лиц и до 30 000 рублей для юридических лиц.

«Управляющие компании проверяют состояние балконов, а МЧС и Госжилинспекция могут провести проверку по жалобам соседей. Лучше освободить балкон от хлама и не хранить опасные вещества, чтобы не создавать возможную угрозу жизни себе и другим жителям», — предостерегает эксперт.

