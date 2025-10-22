Хинштейн: На случай ударов ВСУ по энергообъектам Курской области есть «план Б»

На случай ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по объектам энергетической инфраструктуры Курской области подготовлен запасной «план Б». Об этом, выступая в эфире телеканала «Сейм», рассказал глава региона Александр Хинштейн.

Губернатор заверил, что власти не допустят, чтобы жители остались без помощи в случае чрезвычайной ситуации. Хинштейн уточнил, что не станет раскрывать подробности «плана Б» из соображений безопасности, однако отметил, что все объекты социальной инфраструктуры обеспечены альтернативными источниками электроснабжения. Также в распоряжении региона имеются мобильные котельные.

Глава области добавил, что часть передвижных котельных из Курской области была направлена в соседнюю Белгородскую область для оказания помощи, но в случае возникновения необходимости они будут оперативно возвращены.

Напомним, на прошлой неделе Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по подстанциям в Курской области. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, в результате атаки часть города и пригород Рыльска, а также слобода Белая остались без электроснабжения. Подачу электроэнергии оперативно восстановили, в результате происшествия никто не пострадал.