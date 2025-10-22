Одно из предприятий Мордовии получило повреждения в результате атаки ВСУ

В ночь на 22 октября территория Мордовии подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В результате повреждено одно из предприятий региона. На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы. Об этом сообщил глава региона Артём Здунов.

«Сегодня ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения. На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее на территории Республики Мордовия был объявлен сигнал «Беспилотная опасность».