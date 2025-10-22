Одно из предприятий Мордовии получило повреждения в результате атаки ВСУ
Обложка © Telegram / Минобороны России
В ночь на 22 октября территория Мордовии подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В результате повреждено одно из предприятий региона. На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы. Об этом сообщил глава региона Артём Здунов.
«Сегодня ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения. На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее на территории Республики Мордовия был объявлен сигнал «Беспилотная опасность».
Ранее в Каменке-Днепровской прозвучало не менее пяти взрывов в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. До этого расчёты противовоздушной обороны России сбили 57 украинских беспилотников в небе над Брянской областью. Один дрон был уничтожен над Курской областью. В Белгородской области в селе Новостроевка-Первая автомобиль был атакован дроном ВСУ, в результате происшествия погиб мужчина.
