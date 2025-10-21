Сектор Газа
21 октября, 20:28

Губернатор Балицкий сообщил, что ВСУ ведут артобстрел Каменки-Днепровской

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

В Каменке-Днепровской прозвучало не менее пяти взрывов в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

«Идёт артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее пяти взрывов. Опасность повторных ударов сохраняется», — говорится в сообщении.

А ранее расчёты противовоздушной обороны России сбили 57 украинских беспилотников в небе над Брянской областью в период с 16:00 по 20:00 по московскому времени. Один дрон был уничтожен над Курской областью. В Белгородской области в селе Новостроевка-Первая автомобиль был атакован дроном ВСУ, в результате происшествия погиб мужчина.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Тимур Хингеев
