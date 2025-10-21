Губернатор Балицкий сообщил, что ВСУ ведут артобстрел Каменки-Днепровской

В Каменке-Днепровской прозвучало не менее пяти взрывов в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

«Идёт артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее пяти взрывов. Опасность повторных ударов сохраняется», — говорится в сообщении.