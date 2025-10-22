Ментцен обвинил главу МИД Польши в «двойных стандартах» из-за угроз Путину

Депутат парламента Польши Славомир Ментцен выразил недоумение по поводу избирательного подхода главы МИД Радослава Сикорского к решениям Международного уголовного суда (МУС). По мнению парламентария, Сикорский угрожает президенту России Владимиру Путину, но игнорирует визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого МУС также намеревается арестовать. Соответствующее заявление Ментцен сделал в социальной сети X.

«Почему Польша полностью игнорирует МУС в одном случае, но готова прислушаться к МУС в другом, даже рискуя подвергнуться ответным мерам со стороны России?» — написал депутат.

Он также напомнил, что, несмотря на выданный МУС ордер на «арест» Нетаньяху, польское правительство всё равно пригласило его на годовщину освобождения концлагеря Освенцим, обеспечив ему полную безопасность на территории Польши.

Ранее сообщалось, что власти Польши не могут обеспечить безопасность пролёта воздушного судна с президентом России на борту, направляющегося на саммит в Будапешт. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. МУС выдал ордер на арест Владимира Путина 17 марта 2023 года. В Кремле решение сочли ничтожным и не имеющим юридической силы для России, поскольку РФ не является участником Римского статута МУС.