Лавров: Угрозы Польши в адрес Путина свидетельствуют о готовности к терактам
Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что угрозы польского коллеги Радослава Сикорского в адрес безопасности самолёта президента Владимира Путина свидетельствуют о готовности Варшавы к совершению террористических актов. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил на брифинге по итогам переговоров с министром иностранных дел Эфиопии.
«Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты», — отметил Лавров.
Он прокомментировал недавнее заявление Сикорского, что Польша не может гарантировать безопасность пролёта воздушного судна с президентом России, направляющегося на возможный саммит в Будапешт.
Напомним, что после телефонного разговора Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 16 октября было достигнуто соглашение о проведении следующей встречи на высшем уровне между Россией и США в Будапеште. В то же время, Министерство иностранных дел Германии предупредило венгерскую сторону о недопустимости нарушения международных обязательств в контексте возможного визита Путина, а Польша отказалась гарантировать безопасный пролёт Путина на встречу с Трампом
