Лавров: Угрозы Польши в адрес Путина свидетельствуют о готовности к терактам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что угрозы польского коллеги Радослава Сикорского в адрес безопасности самолёта президента Владимира Путина свидетельствуют о готовности Варшавы к совершению террористических актов. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил на брифинге по итогам переговоров с министром иностранных дел Эфиопии.

«Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты», — отметил Лавров.

Он прокомментировал недавнее заявление Сикорского, что Польша не может гарантировать безопасность пролёта воздушного судна с президентом России, направляющегося на возможный саммит в Будапешт.