В трёх аэропортах России сняли ограничения на полёты, в трёх ввели

В трёх воздушных гаванях России сняли ограничения на полёты, в трёх ввели. В аэропорту Калининграда в связи с ограничениями в Ленобласти возможны корректировки в расписании рейсов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Как сообщили в ведомстве, ограничения ввели в Ярославле (Туношна), Владикавказе (Беслан), Грозном (Северный). План «Ковёр» снят в аэропортах Пензы, Калуги (Грабцево), Краснодара (Пашковский). Воздушная гавань Краснодара будет готова к приёму рейсов с 09:00 мск. Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов», — отметили в Росавиации.

Ранее территория Мордовии подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В результате происшествия повреждено одно из предприятий региона. На месте работают экстренные службы. Ранее в республике был объявлен сигнал «Беспилотная опасность».