Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 03:31

В трёх аэропортах России сняли ограничения на полёты, в трёх ввели

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В трёх воздушных гаванях России сняли ограничения на полёты, в трёх ввели. В аэропорту Калининграда в связи с ограничениями в Ленобласти возможны корректировки в расписании рейсов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Как сообщили в ведомстве, ограничения ввели в Ярославле (Туношна), Владикавказе (Беслан), Грозном (Северный). План «Ковёр» снят в аэропортах Пензы, Калуги (Грабцево), Краснодара (Пашковский). Воздушная гавань Краснодара будет готова к приёму рейсов с 09:00 мск. Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов», — отметили в Росавиации.

В аэропортах Пензы и Пскова ввели ограничениях на полёты
В аэропортах Пензы и Пскова ввели ограничениях на полёты

Ранее территория Мордовии подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В результате происшествия повреждено одно из предприятий региона. На месте работают экстренные службы. Ранее в республике был объявлен сигнал «Беспилотная опасность».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar