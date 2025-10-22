С Noize MC* взыскали штраф за дискредитацию Армии России

С рэпера Ивана Алексеева* (известный как Noize MC*) взыскали штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом стало известно из судебных материалов, сообщает РИА «Новости». В настоящее время в отношении музыканта нет открытых исполнительных производств, а 14 октября было вынесено постановление о завершении предыдущего.

В правоохранительных органах подтвердили, что штраф погашен в полном объёме.

Министерство юстиции включило Noize MC* в список иностранных агентов осенью 2022 года. После этого музыкант неоднократно привлекался к ответственности за несоблюдение требований закона об иноагентах.

Ранее сообщалось, что рэпер Vacio (Николай Васильев), покинувший Россию после участия в скандальной «голой вечеринке», оставил долг более чем в 255 тысяч рублей. Часть долга составляют неуплаченные штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений**. В отношении музыканта возбуждено несколько исполнительных производств, и в настоящее время ведётся принудительное взыскание задолженности. Весной 2025 года Vacio покинул территорию России.