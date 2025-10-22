Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 05:14

С Noize MC* взыскали штраф за дискредитацию Армии России

Noize MC*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / noizemc*

Noize MC*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / noizemc*

С рэпера Ивана Алексеева* (известный как Noize MC*) взыскали штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом стало известно из судебных материалов, сообщает РИА «Новости». В настоящее время в отношении музыканта нет открытых исполнительных производств, а 14 октября было вынесено постановление о завершении предыдущего.

В правоохранительных органах подтвердили, что штраф погашен в полном объёме.

Министерство юстиции включило Noize MC* в список иностранных агентов осенью 2022 года. После этого музыкант неоднократно привлекался к ответственности за несоблюдение требований закона об иноагентах.

Рэпер Macan решил продать BMW, на котором накопил 1,4 тыс. штрафов за 2,5 года
Рэпер Macan решил продать BMW, на котором накопил 1,4 тыс. штрафов за 2,5 года

Ранее сообщалось, что рэпер Vacio (Николай Васильев), покинувший Россию после участия в скандальной «голой вечеринке», оставил долг более чем в 255 тысяч рублей. Часть долга составляют неуплаченные штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений**. В отношении музыканта возбуждено несколько исполнительных производств, и в настоящее время ведётся принудительное взыскание задолженности. Весной 2025 года Vacio покинул территорию России.

* Находится в списке иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации.

** ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar