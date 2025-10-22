Экипаж танка Южного военного округа Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) провёл около 15 часов под горящим танком, отражая непрерывные атаки Вооружённых сил Украины. Об этом рассказал РИА «Новости» старший механик-водитель с позывным Колючий.

Во время выполнения задания в башню танка прилетела противотанковая управляемая ракета. В результате повреждения боевой машины командир и Колючий получили ранения. Последний получил медаль «За отвагу».

«Постоянные сбросы, FPV-дроны отрабатывали по танку. Только ближе к вечеру удалось выбраться и покинуть поле боя», — сказал механик.

А ранее оператор FPV-дронов «Южной» группировки войск рассказал, что российские военные уничтожили в Донецкой Народной Республике группу иностранных наёмников, говоривших на польском языке. Отмечается, что у ликвидированных наёмников было вооружение от НАТО, в частности винтовки М4 производства фирмы Colt.