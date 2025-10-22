Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 05:08

Аэропорты открыли в Ярославле и Пскове, план «Ковёр» ввели в Махачкале

Обложка © Life.ru

В аэропортах Ярославля (Туношна) и Пскова сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов, в воздушной гавани Махачкалы введены временные ограничения. Об этом сообщили в Росавиации.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что ограничения на полёты были введены в воздушных гаванях Ярославля (Туношна), Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный), в то время как план «Ковёр» отменили в аэропортах Пензы, Калуги (Грабцево) и Краснодара (Пашковский). Корректировки в расписании рейсов возможны в аэропорту Калининграда из-за ограничений в Ленинградской области, влияющих на использование воздушных трасс.

Антон Голыбин
