Аэропорты открыли в Ярославле и Пскове, план «Ковёр» ввели в Махачкале

В аэропортах Ярославля (Туношна) и Пскова сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов, в воздушной гавани Махачкалы введены временные ограничения. Об этом сообщили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что ограничения на полёты были введены в воздушных гаванях Ярославля (Туношна), Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный), в то время как план «Ковёр» отменили в аэропортах Пензы, Калуги (Грабцево) и Краснодара (Пашковский). Корректировки в расписании рейсов возможны в аэропорту Калининграда из-за ограничений в Ленинградской области, влияющих на использование воздушных трасс.