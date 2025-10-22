Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 05:23

Литва закрыла пограничные переходы с Белоруссией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fahroni

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fahroni

Литва временно закрыла пограничные контрольно-пропускные пункты с Белоруссией после того, как в её воздушное пространство вторглись беспилотники контрабандистов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора национального центра управления кризисами Вилмантаса Виткаускаса.

По словам главы ведомства, решение о закрытии КПП принято в целях безопасности и будет действовать до стабилизации ситуации. Власти уточнили, что вторжения зондов были зафиксированы в нескольких приграничных районах, и инциденты расследуются спецслужбами.

Литва усилит охрану границы с Россией и Белоруссией из-за учений «Запад-2025»
Литва усилит охрану границы с Россией и Белоруссией из-за учений «Запад-2025»

Ранее сообщалось, что аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за использования метеозондов для нелегальной транспортировки товаров через границу. Власти уточнили, что полёты остановлены до дальнейших распоряжений аэронавигационной службы, а пассажирам рекомендовано следить за официальными обновлениями аэропорта. Было обнаружено несколько десятков воздушных шаров, однако их реальное количество может оказаться больше.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Белоруссия
  • Литва
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar