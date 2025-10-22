Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за множества метеозондов в небе

Согласно заявлению Литовского национального центра управления кризисами, работа аэропорта Вильнюса была приостановлена в связи с использованием метеозондов для незаконной транспортировки товаров через границу.

«Полёты приостановлены до отдельного заявления аэронавигационной службы. Клиентов и пассажиров аэропорта просят следить за официальной информацией Вильнюсского аэропорта», — говорится в сообщении.

В центре пояснили, что было обнаружено несколько десятков воздушных шаров, при этом не исключили, что их количество может быть выше.