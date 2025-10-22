Сектор Газа
22 октября, 02:09

Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за множества метеозондов в небе

Обложка © Wikipedia / Pofka

Согласно заявлению Литовского национального центра управления кризисами, работа аэропорта Вильнюса была приостановлена в связи с использованием метеозондов для незаконной транспортировки товаров через границу.

«Полёты приостановлены до отдельного заявления аэронавигационной службы. Клиентов и пассажиров аэропорта просят следить за официальной информацией Вильнюсского аэропорта», — говорится в сообщении.

В центре пояснили, что было обнаружено несколько десятков воздушных шаров, при этом не исключили, что их количество может быть выше.

В аэропортах Пензы и Пскова ввели ограничениях на полёты

Напомним, в октябре аэропорт Вильнюса приостанавливал работу из-за воздушных шаров. В результате часть международных рейсов была перенаправлена, а вылеты в Хельсинки отменены. Всего было затронуто 11 маршрутов. Позже литовские власти установили, что воздушные шары, нарушившие работу аэропорта Вильнюса, вероятно, использовались для контрабанды табачных изделий. В Министерстве внутренних дел Литвы пояснили, что активизация этого необычного канала контрабанды связана с усилением традиционного пограничного контроля.

