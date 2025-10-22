Глава японского МИД подтвердил намерение заключить мирный договор с Россией

Правительство Японии под руководством нового премьер-министра Санаэ Такаити подтвердило намерение продолжить работу над решением вопроса о принадлежности южных Курильских островов и заключением мирного договора с Россией. Об этом на первой пресс-конференции заявил новый глава министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, который уже возглавлял ведомство в 2019-2021 годах.

«Решить вопрос принадлежности четырёх северных островов (так в Японии называют южную часть Курил — прим. Life.ru) и заключить мирный договор — мы продолжим придерживаться этой позиции», — заявил министр.

При этом он признал, что в текущих условиях говорить о каком-либо прогрессе в переговорах с Россией не приходится.

Особое внимание Мотэги уделил вопросу возобновления поездок бывших японских жителей на южные Курильские острова для посещения могил родственников, охарактеризовав это как приоритетную гуманитарную проблему. Японская сторона намерена активно добиваться от России возобновления такой возможности.

К слову, консультации Москвы и Токио по мирному договору продолжаются с середины XX века, однако ключевым препятствием остаётся спор о принадлежности южной части Курильских островов. Российская сторона последовательно утверждает, что её суверенитет над этими территориями имеет надлежащее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению. После введения Японией антироссийских санкций в 2022 году Москва приостановила все консультации по мирному договору и вышла из переговоров о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.