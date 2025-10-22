Сектор Газа
22 октября, 05:54

В Батайске после атаки ВСУ повреждены 131 квартира и 41 автомобиль

В Батайске после атаки ВСУ повреждены 131 квартира и 41 автомобиль. Обложка © Telegram / Валентин Кукин

В ночь на 21 октября ВСУ атаковали Батайск в Ростовской области с применением беспилотников. По данным властей, повреждения различной степени зафиксированы в 131 квартире. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин в своём Telegram-канале.

В Батайске после атаки ВСУ повреждены 131 квартира и 41 автомобиль. Фото © Telegram / Валентин Кукин

«На данный момент обследовано 140 квартир в восьми многоквартирных домах в зоне ЧС. Повреждения различной степени зафиксированы в 131 квартире», — написал он.

В управление социальной защиты уже поступило 40 заявлений от жителей на получение единовременной материальной помощи. В результате атаки пострадали также семь торговых павильонов, частный медицинский центр и 41 автомобиль.

В Батайске после атаки ВСУ повреждены 131 квартира и 41 автомобиль. Фото © Telegram / Валентин Кукин

Кукин уточнил, что обращений за медицинской помощью после ночного налёта не зафиксировано. На месте продолжают работать специалисты, оценивающие ущерб.

Военный эксперт раскрыл, откуда ВСУ запустили дроны на Батайск
Напоминим, что в ночь с 20 на 21 октября ВСУ нанесли удар по Батайску при помощи беспилотников. Обломки одного из дронов упали рядом с жилым домом. Повреждения получили несколько автомобилей и торговых павильонов. В одной из многоэтажек выбило десятки окон на верхних этажах, а некоторые рамы оказались выбиты из стен.

