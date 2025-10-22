Сектор Газа
22 октября, 05:56

Количество отравившихся в Улан-Удэ выросло до 145

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WIN12_ET

В Улан-Удэ число заболевших после употребления продукции «Николаевского» выросло до 145 человек. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

«По состоянию на утро 22 октября зарегистрировано 145 случаев, из них 79 детей. Госпитализировано 76 человек, из них 47 детей», сообщили ТАСС представители ведомства.

Заведующую цехом отправили под домашний арест после массового отравления в Бурятии

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что 19 октября в Бурятии произошло массовое отравление, связанное с продукцией компании «Восток». По данным проверки, причиной инцидента стали рисовые роллы онигири и шаурма, реализовавшиеся через торговую сеть «Николаевский», при этом в производственных цехах были обнаружены многочисленные санитарные нарушения.

Мария Любицкая
