Экс-президенту Боливии Моралесу предъявили обвинения в торговле людьми

Бывшему президенту Боливии Эво Моралесу предъявлены обвинения в совершении тяжкого преступления, связанного с торговлей людьми при отягчающих обстоятельствах. Об этом заявила экс-прокурор департамента Тариха Сандра Гутьеррес, участвовавшая в подготовке обвинительного заключения.

«Мы подали их вчера вечером. Официальные обвинения в преступлениях, связанных с торговлей людьми при отягчающих обстоятельствах, против Хуана Эво Моралеса», — сообщила Гутьеррес в интервью RTP Bolivia.

По её словам, вместе с экс-президентом по делу проходит мать потерпевшей, которая также подозревается в причастности к противоправной деятельности.

Генеральный прокурор Боливии Роджер Мариака Монтенегро подтвердил факт предъявления обвинений Моралесу и ещё одной женщине. Он также отметил, что ордер на арест Моралеса продолжает действовать и может быть исполнен любым сотрудником боливийской полиции.

Несмотря на сохранение следственной тайны, прокуроры раскрыли, что потерпевшими по делу являются несовершеннолетняя на момент преступления девушка и её малолетний ребёнок.

Стоит отметить, что это не первое обвинение в адрес Эво Моралеса. В 2020 году уже предпринимались попытки привлечь его к ответственности за растление несовершеннолетней, но тогда политик избежал наказания. 3 ноября правительство Аргентины также инициировало дело против Моралеса. За пределами Боливии его подозревают в сексуальном насилии и торговле людьми. В свою очередь, бывший президент настаивает на том, что является жертвой политических интриг.