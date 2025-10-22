В Липецке парень получил сильнейшие ожоги после взрыва смартфона в кармане брюк
В Липецке 22-летний парень попал в больницу в результате взрыва телефона. Об этом сообщает Gorod48.ru.
В результате взрыва смартфона, находившегося в заднем кармане брюк молодого человека, он получил серьёзные ожоги. Пострадавшего госпитализировали в ожоговое отделение, где врачи диагностировали ожоги ягодиц и промежности III и IV степени, требующие интенсивного лечения.
Эксперты подчеркнули, что взрывы мобильных телефонов – явление нечастое. Вероятными причинами могут быть дефекты аккумулятора, применение неоригинальных зарядных устройств или перегрев аппарата.
А ранее Life.ru сообщал о другом похожем инциденте со смартфоном. В Подмосковье у 15-летней школьницы в руках взорвался телефон, стоявший на зарядке. У девочки имеются ожоги третьей степени на левой и правой кисти, а также ожоги первой-второй степени на предплечьях с обеих сторон.
