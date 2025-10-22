Сектор Газа
22 октября, 06:39

Помощницу педагога приговорили к 10 годам за совращение ребёнка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HTWE

Суд в США вынес приговор 32-летней бывшей помощнице учителя Бриттани Маккенн, признанной виновной в половых преступлениях в отношении ребёнка, находившегося у неё на попечении. Женщину приговорили к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщило издание WBNS-TV.

Изначально Маккенн отрицала вину, но 8 октября согласилась её признать. Обвинения против неё подтверждались показаниями ребёнка, перепиской женщины и следами ДНК, найденными правоохранительными органами. Суд также постановил, что после освобождения Маккенна будет обязана каждые 10 дней отмечаться в полиции.

Ранее в Петербурге под стражу был отправлен мужчина, подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Следствие установило, что преступления происходили с сентября 2023 года по январь 2025 года в офисе и квартире подозреваемого. Он вовлекал детей в употребление наркотиков и совершал неприемлемые действия в отношении несовершеннолетних.

Милена Скрипальщикова
