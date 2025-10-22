Нападающий «Нью-Джерси» Грицюк сделал голевую передачу в матче против «Торонто»

Российский форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк отдал четвёртую голевую передачу в текущем сезоне НХЛ. «Нью-Джерси» одержал выездную победу над «Торонто» со счётом 5:2. Авторы голов у победителей: Джек Хьюз (22, 37, 60-я минуты), Коди Гласс (24) и Бренден Диллон (25). У «Торонто» шайбы забросили Джон Таварес (7) и Матиас Маччелли (28).

Грицюк ассистировал при голе Диллона. Всего в активе 24-летнего российского форварда, проводящего первый сезон в НХЛ, 4 передачи в 6 матчах.

«Нью-Джерси» возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона с 10 очками после 6 матчей, тогда как «Бостон» занимает пятую позицию в Атлантическом дивизионе с 6 очками в 8 играх. В следующем туре «Нью-Джерси» 23 октября сыграет против «Миннесоты» дома, а «Торонто» 25 октября встретится с «Баффало» на выезде. «Флорида» в гостях победила «Бостон» (4:3), прервав серию из четырёх поражений. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков.

Ранее российский нападающий «Колорадо» Захар Бардаков отдал первую результативную передачу в НХЛ в гостевом матче с «Ютой». Во втором матче своей карьеры в НХЛ спортсмен отдал результативную передачу защитнику Кэйлу Макару, который открыл счёт на 6-й минуте. 24-летний Бардаков подписал контракт с «Колорадо» в апреле нынешнего года. Ранее он выступал за петербургский СКА (КХЛ), где в сезоне-2024/25 набрал 35 очков (17+18) в 53 матчах регулярного чемпионата и 2 очка (1+1) в 6 играх плей-офф.