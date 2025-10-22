Прощание с погибшим на СВО корреспондентом Иваном Зуевым состоится в четверг

23 октября в Тюмени состоится церемония прощания и похороны военного корреспондента РИА «Новости» Ивана Зуева. Журналист погиб 16 октября 2025 года в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника. Об этом сообщили в агентстве.

Иван Зуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске и начал карьеру в журналистике в 2008 году. Он работал в региональных уральских медиа вместе со своим другом Ростиславом Журавлёвым, который погиб на СВО в 2023 году, также будучи корреспондентом агентства.