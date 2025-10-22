Прощание с погибшим на СВО корреспондентом Иваном Зуевым состоится в четверг
Погибший корреспондент РИА «Новости» Иван Зуев. Обложка © Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС
23 октября в Тюмени состоится церемония прощания и похороны военного корреспондента РИА «Новости» Ивана Зуева. Журналист погиб 16 октября 2025 года в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника. Об этом сообщили в агентстве.
Иван Зуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске и начал карьеру в журналистике в 2008 году. Он работал в региональных уральских медиа вместе со своим другом Ростиславом Журавлёвым, который погиб на СВО в 2023 году, также будучи корреспондентом агентства.
Напомним, что 16 октября Иван Зуев погиб в Запорожской области во время выполнения журналистского задания. Смерть наступила в результате атаки украинского беспилотника, при этом его коллега Юрий Войткевич получил ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели Зуева и ранения Войткевича.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.