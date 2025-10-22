В США автомобиль влетел в ворота Секретной службы у Белого дома

В Вашингтоне автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома. Водитель был задержан. Об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба ведомства.

Автомобиль врезался в ворота Секретной службы США у Белого дома. Видео © Х / Lenny Smith

«Примерно в 22:37 (5:37 мск — прим. Life.ru) человек въехал на автомобиле в ворота Секретной службы в Вашингтоне, округ Колумбия. Человек был задержан», — говорится в сообщении.

Автомобиль был осмотрен и признан безопасным. Секретная служба проводит расследование причин произошедшего и оценивает обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что здание мэрии Лос-Анджелеса и прилегающий парк были эвакуированы из-за мужчины, забаррикадировавшегося в автомобиле возле мэрии. Инцидент произошёл снаружи здания, и эвакуация проводилась из соображений безопасности. Мужчина врезался автомобилем в ступеньки мэрии.