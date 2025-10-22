План «Ковёр» ввели в Моздоке, в Северной Осетии объявлена угроза атаки БПЛА

План «Ковёр» ввели в городе Моздоке, в Северной Осетии действует режим угрозы атаки БПЛА. По информации главы республики Сергея Меняйло, также временно закрыт аэропорт во Владикавказе.

«В Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности и действует план «Ковёр» – в аэропорту «Владикавказ» введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В городе Моздоке также введён план «Ковёр», — предупредил губернатор.

Ранее ВСУ совершили налёт на Дагестан. Целью дронов было предприятие в Махачкале, оно не повреждено. Пострадавших нет.