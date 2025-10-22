Минобороны откажется от бумажных приказов в ходе масштабной реорганизации

Министерство обороны России начало масштабную реформу по оптимизации административных и хозяйственных процессов, направленную на снижение бюрократической нагрузки и повышение эффективности работы ведомства. Об этом сообщает РБК.

«Главное — исключить несвойственные и дублирующие функции, чтобы военные могли сосредоточиться на выполнении наиболее значимых задач», — пояснил собеседник издания, близкий к Минобороны.

Инициатива реализуется в рамках поручения министра обороны Андрея Белоусова о системной оптимизации процессов повседневной деятельности, прозвучавшего на декабрьской коллегии ведомства 2024 года.

Реформа охватывает ключевые направления деятельности: документооборот, предоставление льгот, военное строительство, медицинское обслуживание, закупки по гособоронзаказу, ремонт техники и выдачу вещевого имущества. В основе преобразований лежат пять принципов бережливого управления: сохранение кадров с концентрацией на основных задачах, приоритет собственных сил, экономичность, соревновательность и непрерывность улучшений.

Уже достигнуты значительные результаты в упрощении процедур. Время получения справок об участии в СВО сокращено с нескольких месяцев до мгновенного оформления через электронный сервис «Витрина данных Минобороны». Запущены мобильные врачебные комиссии, сократившие необоснованные направления на обследования в 18 раз. Срок оформления денежного аттестата уменьшен с полугода до 4-5 дней с последующим переходом на полностью онлайн-формат.

Для координации преобразований создан департамент повышения эффективности деятельности. Особое внимание уделяется цифровизации — осуществляется постепенный отказ от бумажного документооборота, ежегодно позволявший экономить 2,5 млн документов только на оформлении надбавок. В военных вузах развернута программа подготовки специалистов по оптимизации процессов, до конца года планируется обучить более 300 человек.

Ранее сообщалось, что в России стартовал амбициозный проект Министерства обороны «Военное образование — во славу Отечества», направленный на модернизацию системы подготовки военных кадров. Реформа, рассчитанная до 2035 года, предполагает значительное улучшение качества обучения и акцент на подготовке специалистов в инновационных сферах, включая информационные технологии и искусственный интеллект.