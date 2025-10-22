Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 06:46

В Киеве и ряде областей Украины начались экстренные отключения электричества

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BARANOV OLEK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BARANOV OLEK

В Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях Украины введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

«В Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения», — говорится в сообщении.

Отключения вызваны необходимостью балансировки энергосистемы. Сроки и конкретные районы, где будет приостановлено электроснабжение, компания пока не раскрывает.

Этой ночью Армия России нанесла массированный удар по Украине
Этой ночью Армия России нанесла массированный удар по Украине

Ранее сообщалось, что в ночь на среду на ТЭЦ-5 в Киеве вспыхнул мощный пожар после ракетного удара Вооружённых сил Российской Федерации. Огонь был виден из разных районов города. Также отмечались новые взрывы в столице Украины.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar