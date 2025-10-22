В Киеве и ряде областей Украины начались экстренные отключения электричества
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BARANOV OLEK
В Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях Украины введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.
«В Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения», — говорится в сообщении.
Отключения вызваны необходимостью балансировки энергосистемы. Сроки и конкретные районы, где будет приостановлено электроснабжение, компания пока не раскрывает.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду на ТЭЦ-5 в Киеве вспыхнул мощный пожар после ракетного удара Вооружённых сил Российской Федерации. Огонь был виден из разных районов города. Также отмечались новые взрывы в столице Украины.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.